Алматинцы несут цветы к Генконсульству России
4 апреля 2017, 17:49
С утра скорбящие казахстанцы несут цветы и свечи к воротам Генерального консульства Российской Федерации в Алматы.
Алматинцы несут цветы к зданию Генерального консульства России в память о жертвах теракта в питерском метро, сообщает Sputnik Казахстан.
Поток людей, сочувствующих семьям погибших во время взрыва в санкт-петербургской трагедии, не иссякает. На глазах многих из них слезы – в городе на Неве живут родственники и друзья, которые могли оказаться в том самом вагоне.
Фото: Сергей Ким
Фото: Сергей Ким
Пришедшие к Генконсульству алматинцы называют трагедию общей болью и призывают жителей города-побратима держаться.
Как стало известно во вторник, при теракте погиб гражданин Казахстана – 22-летний алматинец Максим Арышев, который учился на третьем курсе Санкт-Петербургского экономического университета. Он позвонил матери за несколько минут до теракта, сказав, что возвращается домой после занятий, и после этого перестал выходить на связь. Его мать вылетела в Санкт-Петербург для выяснения судьбы сына и опознала его тело в морге одной из больниц города.
Фото: Сергей Ким
Фото: Сергей Ким
Взрыв в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический университет" произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 14 человек, 51 человек госпитализированы.
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