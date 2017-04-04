Алматинцы несут цветы к Генконсульству России

С утра скорбящие казахстанцы несут цветы и свечи к воротам Генерального консульства Российской Федерации в Алматы.

Алматинцы несут цветы к зданию Генерального консульства России в память о жертвах теракта в питерском метро, сообщает сообщает Sputnik Казахстан.





Поток людей, сочувствующих семьям погибших во время взрыва в санкт-петербургской трагедии, не иссякает. На глазах многих из них слезы – в городе на Неве живут родственники и друзья, которые могли оказаться в том самом вагоне.





Фото: Сергей Ким





Фото: Сергей Ким



Пришедшие к Генконсульству алматинцы называют трагедию общей болью и призывают жителей города-побратима держаться.

Как стало известно во вторник, при теракте погиб гражданин Казахстана – 22-летний алматинец Максим Арышев, который учился на третьем курсе Санкт-Петербургского экономического университета. Он позвонил матери за несколько минут до теракта, сказав, что возвращается домой после занятий, и после этого перестал выходить на связь. Его мать вылетела в Санкт-Петербург для выяснения судьбы сына и опознала его тело в морге одной из больниц города.



Фото: Сергей Ким



Фото: Сергей Ким

Взрыв в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический университет" произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 14 человек, 51 человек госпитализированы.









