Безопасность полетов в стране под угрозой - Главная транспортная прокуратура

Главная транспортная прокуратура провела проверку деятельности Комитета гражданской авиации, и пришла к выводу, что он не справляется с задачами по обеспечению безопасности полетов.

Главный транспортный прокурор РК Марат Алиханов внес

Министру по инвестициям и развитию РК Женису Касымбеку

"Представление об устранении нарушений законности, причин и условий, им способствующих",





Главная транспортная прокуратура (ГТП) провела анализ состояния законности в сфере обеспечения полетов гражданской авиации. Этот анализ показал, что Комитет гражданской авиации (КГА) ненадлежащим образом осуществляет госрегулирование, контроль и надзор гражданской авиации, несмотря на потенциальную опасность данного вида транспорта. В результате, как отмечается в Представлении, количество авиационных происшествий и жертв с каждым годом увеличивается.





Так, если в 2012 году зарегистрировано 44 авиационных события (2013 год- 38, 2014 год - 43, 2015 год - 56), в том числе 3 катастрофы (2013 год - 3, 2014 год - 2, 2015 год - 3), то в 2016 году их количество уже составило 58 (3 катастрофы). В общей сложности все эти события унесли жизни 45 человек.





Основными причинами авиасобытий явились несоблюдение авиакомпаниями требований к организации летной работы и безопасности полетов, низкое качество технического обслуживания и ремонта воздушных судов.





"При этом нарушения приобрели системный характер, на что в немалой степени повлияли бездействие и попустительство со стороны Комитета, о чем свидетельствуют результаты надзорных проверок и проведенных анализов. Так, нами установлено, что Комитетом без внимания остаются выработанные уполномоченным органом по результатам расследований авиасобытий рекомендации для авиапредприятий. Между тем, своевременное реагирование Комитетом позволило бы в будущем предотвратить то или иное авиасобытие", - отмечают в ГТП.





В качестве одного из ярких примеров приводятся непринятые Комитетом своевременно меры по отстранению в 2014 году от полетов второго пилота воздушного судна АН-2 авиакомпании ТОО "Olimp Air" Савельева В.П., который предоставил фиктивное заключение о прохождении обязательного медицинского освидетельствования. В итоге 20 января 2015 года под управлением Савельевым воздушным судном АН-2 произошла авиакатастрофа, жертвами которой, помимо его, стали еще 5 человек. При этом, в дальнейшем далее вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц из авиакомпании Комитетом не ставился.





В 2014-2015 годах в деятельности КГА установлены многочисленные факты системного игнорирования требований законов к сертификации. Так, сотрудники Комитета незаконно продлили сроки действия сертификатов летной годности 40 воздушных судов АН-2 семи авиакомпаний без фактического проведения соответствующих обследований. Таким же образом были выданы сертификаты годности аэродрома 12 аэропортам, не отвечающим требованиям пожарной безопасности.





"Несмотря на серьезность этих нарушений, руководством Комитета соответствующие выводы сделаны не были. В итоге в 2016 году схожие нарушения сотрудники КГА допустили при выдаче сертификатов летной годности 6 судам", - сообщил Главный транспортный прокурор. По одному факту проверку ведет Антикоррупционная служба.





Следует отметить, что в 2016 году в результате неправомерной выдачи сертификата летной годности только по счастливой случайности удалось избежать серьезных последствий и жертв среди экипажа судна Cessna ТОО "Discovery Aviation", у которого 1 июля 2016 года при посадке на аэродром Боралдай произошел отказ выпуска левой стойки шасси.





Также, по сообщению ГТП, бесконтрольно оставлены Комитетом и вопросы выделения местными исполнительными органами земель из приаэродромной территории под строительство объектов, в том числе ИЖС. Сообщается о 800 объектах, возведенных в нарушение закона, без соответствующего разрешения Комитета в районе аэропортов Астаны, Актау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорска, Кокшетау, Тараза и Шымкента, часть из которых угрожала безопасности полетов.





В Представлении сказано, что одной из причин вышеописанного положения дел является низкий профессиональный уровень работников Комитета. На сегодняшний день из 22 авиационных инспекторов Комитета, задействованных в проведении сертификационных обследованиях и инспекторских проверках, лишь один имеет допуск к управлению эксплуатируемым в республике типам воздушных судов, и 3 - к их техническому обслуживанию.





Таким образом результаты показали, что КГА, являясь уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, на протяжении длительного времени не справляется с исполнением поставленных перед ним задач, предусмотренных Законом и Положением государственного учреждения "Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан". Тем самым, не обеспечивая, а в отдельных случаях, наоборот, создавая угрозы безопасности полетов, жизни и здоровью граждан.





Указанное стало возможным ввиду ненадлежащей организации работы Комитета со стороны его Председателя.





На основании изложенного Главный транспортный прокурор РК Марат Алиханов предлагает предпринять ряд мер для исправления текущего положения. Так, предлагается пересмотреть подходы Комитета к осуществлению функций по государственному регулированию, контролю и надзору за соблюдением законодательства об использовании воздушного пространства и деятельности авиации, усилить контроль и надзор за легкой и сверхлегкой авиацией.





Также предлагается:

- Обеспечить неукоснительное соблюдение Комитетом требований законодательства при осуществлении выдачи разрешительных документов, государственного контроля и надзора за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности.

- Принять меры по недопущению выдачи местными исполнительными органами земельных участков на приаэродромной территории без разрешения КГА.

- Повысить уровень квалификации специалистов, осуществляющих контрольно-надзорные и разрешительные функции по обеспечению безопасности

- Рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности Председателя КГА Сейдахметова Б.К.



