Официальный портрет Меланьи Трамп вызвал скандал в США

Официальный портрет первой леди США Меланьи Трамп вызвал скандал в стране. В частности, общественность возмутилась обилию фотошопа и внушительному ювелирному украшению супруги президента , передает , передает Дни.ру





Накануне вечером, 3 апреля, пока Россия приходила в себя после теракта в метро Санкт-Петербурга, на другом конце света, в Америке, Белый дом официально представил портрет первой леди Меланьи Трамп. На фотографии супруга президента запечатлена в лаконичном черном пиджаке, распущенными волосами и сложенными на груди руками.









Казалось бы, вполне сдержанный, портрет вызвал настоящий скандал среди общественности. В частности, публика возмутилась, по ее мнению, чрезмерному использованию фотошопа при выполнении изображения. Дескать, Меланья выглядит подозрительно молодой и без единой, даже мимической, морщинки.





А еще общественность не смогла оставить без внимания внушительное кольцо на пальце первой леди. Отметим, что этот аксессуар с 25-каратный бриллиантом Меланье подарил Дональд еще несколько лет назад по случаю десятилетия свадьбы. Кстати, тогда ювелирное украшение пройдохи журналисты оценили в 150 тысяч долларов. Суть критических отзывов пользователей Сети относительно кольца сводилась к тому, что не стоило паре лишний раз демонстрировать свой высокий финансовый статус.





"Вообще, фотка, конечно, смущает... Грустненько) Фотошоп этот просто ужасный", "Я люблю бриллианты, но как по мне, этот все же великоват. Как-то убивает саму идею)))", "Ну вообще кольцо и правда не к месту. Два акцента на этом портрете: безбожный блюр на лице и огромный камень. Оба наводят на мысль о тщеславии, а не о том, что это первая леди, которая будет работать на благо народа", " Показывать такое кольцо на офиц. фото не тактично", "Я обожаю ее, но булыжник даже мне поперек горла встал", "обработка какая-то допотопная, в наше время уже несолидно так ретушировать изображения, тем более, Мелания не так плохо выглядит", – не остались в стороне и русскоязычные блогеры.





Напомним, Дональд и Меланья поженились 22 января 2005 года на курорте Палм-Бич в Мар-а-Лаго, где находится резиденция Трампа. На церемонии присутствовали Билл и Хиллари Клинтон, певец Ашер, телеведущий Саймон Коуэлл, певец Билли Джоэл и другие.



