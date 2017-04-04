Посягнувших на жизнь Елбасы, возможно, будут лишать гражданства РК

Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности одобрила концепцию законопроекта, согласно которому предусматривается лишение гражданства РК за совершение определенных преступлений.

Концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК» была обсуждена во вторник на заседании комиссии в Минюсте.

По информации заместителя министра юстиции Зауреш Баймолдиной, данный список не является окончательным и может быть изменен в ходе согласования в госорганах и обсуждения парламенте.

«Никто не дает гарантии, что все эти статьи так и останутся. Лишение гражданства, мы предполагаем, будет назначаться как дополнительное наказание, причем на альтернативной основе. Это означает, что суд, исходя из конкретных обстоятельств уголовного дела, будет применять лишение гражданства, либо не применять», — предупредила она.

«Многие статьи связаны как раз с вооруженными военными действиями: статья 163 «Применение запрещенных средств и методов войны», статья 164 «Нарушение законов и обычаев войны», — сказала она на брифинге во вторник.

Также к списку относятся статья 168 «Геноцид», статья 169 «Экоцид», статья 170 «Наемничество» часть 2 и 4, статья 173 «Нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой» часть 2 и 3, статья 175 «Государственная измена».

«Статья 177 «Посягательство на жизнь первого президента РК Елбасы», статья 178 «Посягательство на жизнь президента», статья 179 «Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти, либо насильственное изменение конституционного строя республики» часть 3», — продолжила она. В перечень вошли статья 180 «Сепаратистская деятельность» часть 3, статья 181 «Вооруженный мятеж» части 1 и 2, статья 182 «Создание, руководство эстремистской группой или участие в ее деятельности» часть 3.

Лишить гражданства могут за совершение преступлений по статье 184 «Диверсия», статье 255 часть 3 «Акт терроризма», статье 257 «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности» части 1 и 3.

Также речь идет о статье 261 «Захват заложника» часть 3, статье 269 «Нападение на здание, сооружение, средство сообщения и связи или их захват» часть 3, статье 270 часть 3 «Угон, равно захват воздушного или водного судна, либо железнодорожного подвижного состава» и статье 455 «Сдача или оставление противнику средств ведения войны».

«Как видите, это наиболее такие виды преступлений, которые ведут за собой необратимые последствия, как для государства в целом, так и для больших групп населения, либо растительного, животного мира, либо для может быть и гибели одного человека, скажем, захват заложника. На данный момент, мы полагаем, по концепции будет 21 статья предусматриваться», — заключила Баймолдина.

По информации пресс-службы министерств юстиции РК, также в список вошла часть 2 статьи 160 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны». Ранее министерство юстиции предложило лишать гражданства Казахстана за совершение ряда преступлений, наносящих тяжкий вред жизненно важным интересам республики.