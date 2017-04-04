Полицейские нашли пропавшую девочку в городе Хромтау
Ранее несовершеннолетняя неоднократно уходила из дома.
Полицейские Актюбинской области нашли 15-летнюю девочку в Хромтау, передает Zakon.kz.
"3 апреля в 19 часов вечера полицейские нашли пропавшую девочку в городе Хромтау где она находилась у знакомых в квартире по своему желанию и передали родителям. Как установлено, несовершеннолетняя ранее неоднократно уходила из дома", - сообщили в пресс-службе ДВД области.
С родителями и девушкой проведена профилактическая беседа.
Фото: azh.kz.
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