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Австралийский полицейский задержал дебошира во время телеинтервью

4 апреля 2017, 18:17

Страж порядка заставил нарушителя выбросить емкость с алкоголем, задержал его и отвел в участок.

Офицеру полиции из Австралии пришлось применить профессиональные навыки во время интервью, которое он давал местному телеканалу Prime7.

Во время съемок у полицейского участка в кадре показался растрепанный мужчина с бутылкой пива в руках. Он громко выкрикивал «Дерьмо!» и двигался в сторону камер. Страж порядка заставил нарушителя выбросить емкость с алкоголем, задержал его и отвел в участок.

Когда полицейский вернулся, интервью продолжилось. Отрывок с инцидентом опубликовала в Facebook телекомпания Prime7. За восемь часов видео собрало около 300 тысяч просмотров и больше двух тысяч репостов.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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