Австралийский полицейский задержал дебошира во время телеинтервью
4 апреля 2017, 18:17
Страж порядка заставил нарушителя выбросить емкость с алкоголем, задержал его и отвел в участок.
Офицеру полиции из Австралии пришлось применить профессиональные навыки во время интервью, которое он давал местному телеканалу Prime7.
Во время съемок у полицейского участка в кадре показался растрепанный мужчина с бутылкой пива в руках. Он громко выкрикивал «Дерьмо!» и двигался в сторону камер. Страж порядка заставил нарушителя выбросить емкость с алкоголем, задержал его и отвел в участок.
Когда полицейский вернулся, интервью продолжилось. Отрывок с инцидентом опубликовала в Facebook телекомпания Prime7. За восемь часов видео собрало около 300 тысяч просмотров и больше двух тысяч репостов.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852006-40e2c140447b88b63f6de5ab0f5ad231
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...