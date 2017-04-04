Взрыв в Шахане: миллион тенге выделили семье погибшего в степи кочерага

Жители пострадавшего дома не считают работавшего в день взрыва котла кочегара виноватым в трагедии.

В семье замерзшего в степи Карагандинской области кочегара остались двое маленьких детей. Им, как и другим пострадавшим при взрыве котла в одном из домов Шахана, выделят миллион тенге.





Жители поселка не считают кочегара Мейрамбека Жиембаева виновным во взрыве отопительного аппарата, поэтому члены фонда помощи пострадавшим шаханцам решили выделить материальную помощь семье погибшего в полном объеме.





"Решением попечительского совета мы выделяем 1 миллион тенге семье Жиембаевых. У рабочего остались две маленькие дочери. Мы также оплатим похороны погибшего и поминальный обед. Решается вопрос о выделении семье квартиры, скорее всего, из числа тех, которые восстановили после взрыва", — сообщила председатель попечительского совета Жамала Мамерханова.





Известно, что Жиембаевы переселились из Узбекистана несколько лет назад и имеют вид на жительство в Казахстане. Семья жила на съемной квартире в поселке Шахан, единственным кормильцем был погибший отец.





В полиции расследуют смерть мужчины, но уже известно, что она была ненасильственной. Скорее всего, он замерз в степи в день взрыва. Очевидцы рассказывали, что кочегар в состоянии шока убежал в тот день из поселка.





Трагедия случилась 1 января в подвале одного из подъездов 60-квартирного жилого дома в поселке Шахан: взорвался паровой котел, обрушился подъезд. Всего пострадало 15 квартир, жильцов оставшейся части дома эвакуировали и приступили к разбору завалов. Погибли девять человек, среди них трое мужчин, трое женщин и трое детей (две девочки младше года).





Через три дня полицейские установили личность кочегара обрушившегося дома, который мог дежурить в день ЧП, и объявили его в розыск.







