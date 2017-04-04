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В Эрмитаже усилены меры безопасности

4 апреля 2017, 18:31

В здании музея проводится тотальная проверка посетителей.

Тотальная проверка посетителей в рамках усиления мер безопасности в связи со взрывом в метрополитене Санкт-Петербурга проводится в здании Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба музея, передает ТАСС.

"С учетом существующей обстановки резко усилены меры безопасности в музее, в частности проводится тотальная проверка посетителей, что безусловно может вызвать неудобства для гостей музея. Также достигнута договоренность между Государственным Эрмитажем и Росгвардией об усилении совместных мер безопасности", - говорится в сообщении.

Взрыв неустановленного устройства произошел в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:40 мск (17:40 аст) в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт, но проверяет и другие возможные версии. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, еще 49 находятся в больницах.

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Фото: korrespondent.net.

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