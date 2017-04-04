КЧС: В паводкоопасных регионах Казахстана продолжаются работы

В паводкоопасных регионах страны продолжается проведение превентивных мероприятий, аварийно-спасательных и неотложных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Карагандинской области в с. Ынталы Каркаралинского района произошло подтопление талыми водами 6 домов и 28 дворовых территорий. Ведутся работы по отводу воды. Наблюдается постепенный спад воды на 6-7 см. В противопаводковых мероприятиях задействованы силы и средства ДЧС, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, привлеченных организаций и местное население.

В г. Семей Восточно-Казахстанской области в результате подъема грунтовых и пребывания талых вод подтоплены семь жилых домов. Силами спасательных подразделений откачано 2000 куб.м воды.

В с.Туймебаево Илийского района Алматинской области в результате обильных осадков и поднятия грунтовых вод произошло подтопление 5-ти дворовых территорий дачных жилых домов садоводческого общества «Ардагер». Силами подразделений ДЧС и местных исполнительных органов проводились работы по откачке воды. Всего откачано 300 куб.м.

В Махтааральском районе Южно-Казахстанской области ведутся работы по откачке воды из 6 дворовых территорий г. Жетысай и н.п. Мырзакент, подтопленных в результате обильных осадков и подъема грунтовых вод. Силами спасателей и местных исполнительных органов откачано 425 куб.м воды.

В Наурзумском районе Костанайской области в целях предотвращения ледовых заторов проведены взрывные работы на Дамбе №2 (п.Буревестник).

В Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях на 14 участках автомобильных дорог происходят переливы талых вод.

В Павлодарской области на 101 км автодороги республиканского значения «Ульяновский-Керней Калкаман» в районе отделения Акмектеп произошел перелив талой воды с горной местности шириной 300 метров. Дорога перекрыта сотрудниками МПС.

В Акмолинской области на автодороге районного значения «Бестогай» проходящей через русло реки Селеты, в связи с обильным таянием снега произошел размыв земляной насыпи грейдерной автодороги шириной 200 м. В с.Бестогай заранее был создан запас продуктов питания и лекарств. Два человека из числа нетранспортабельных и маломобильных жителей с. Бестогай заранее были переведены в г. Ерейментау. Для переправы граждан через русло р.Селеты из с. Бестогай имеются 2 единицы плавсредств, установлено дежурство. Имеется альтернативное дорожное сообщение через с.Степногорское Аккольского района.

В Карагандинской области на территории Шетского района на 165-166 км автодороги «Акчатау-Кызылорда-Павлодар» в 5 км от с. Коктенколь в результате перелива талых вод размыт участок автодороги. Имеется объездная дорога для движения автотранспортных средств. На 91 км автодороги «Кызыл-Орда-Павлодар» в результате перелива талых вод размыт участок «п.Акадырь-п. Акчатау». Проезд обеспечен в одну полосу, введено ограничение для грузовых автомобилей. Кроме того, закрыто движение через автодорожный мост на дороге областного значения «Аксу Аюлы – Кайракты - Агадыр-Моиынты». Для контроля ситуации выставлены посты МПС.

В Восточно-Казахстанской области из-за перелива талых вод на территории Бородулихинского района закрыта дорога районного значения «Новодворовка-Переменовка». Имеется объездная дорога через с. Ремки. Из-за размытия дорожного полотна закрыты участки на 12 и 32 км автодороги «Семей-Кайнар». Ведутся восстановительные работы.

Эвакуация людей

Всего с 30 марта в Карагандинской и Жамбылской областях было эвакуировано 562 человека, из которых 432 вернулись в свои дома, 130 размещены у родственников. Из подтопленных районов отогнано в безопасные места 1169 голов крупного и мелкого рогатого скота, возвращены в подворье 354.

В паводкоопасных регионах возведено 1760 метров временных дамб, набрано и уложено 19290 штук мешкотары, откачано 125916 куб.м воды.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействованы 513 человек, 138 ед. техники, 30 водооткачивающих устройств Комитета по ЧС, местных исполнительных органов и местной полицейской службы.

Для оперативного реагирования на ситуации в наиболее паводкоопасных регионах сформированы и приведены в готовность сводные отряды в составе 433 человек личного состава и 70 ед. техники.

Так, в Акмолинской области в случае осложения паводковой обстановки будут задействованы 125 человек и 20 ед. техники Оперативно-спасательного отряда Акмолинской области, Республиканского и Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательных отрядов.

Северо-Казахстанская область – 85 человек и 15 ед. техники Оперативно-спасательного отряда Северо-Казахстанской, Павлодарской и Жамбылской областей.

Костанайская область – 102 человека и 16 ед. техники Северного, Западного региональных аэромобильных оперативно-спасательных отрядов, оперативно-спасательного отряда Актюбинской области.

Карагандинская область – 121 человек и 19 ед. техники Оперативно-спасательного отряда Карагандинской, Южно-Казахстанской областей и Южного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда.

В связи с прогнозом об ухудшении паводковой обстановки в северном и центральном регионах страны передислоцированы спасательные группы Республиканского оперативно-спасательного отряда из г. Алматы в г. Астана в количестве 30 человек личного состава и 7 ед. техники.

Фото: express-k.kz.