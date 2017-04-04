В четырех областях Казахстана ограничено движение транспорта
4 апреля 2017, 19:13
Введенные ранее в связи с ухудшением погодных условий ограничения на автодорогах Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей сняты.
Сегодня, 4 апреля, в четырех областях Казахстана введено ограничение движения транспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».
В Восточно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией ограничено движение для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (размыв на 27 км.)
Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Караул».
В Карагандинской области в связи с паводковой ситуацией произошел размыв на 166+750 км. автодороги. По этой причине введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Акчатау-Агадырь» км. 90-167.
Объезд осуществляется по маршруту: «Караганда-Аксу-Аюлы-Агадырь».
В Павлодарской области в связи с паводковой ситуацией введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Калкаман-Баянаул-Керней-Ульяновский» км. 58-138, участок от с.Майкаин до с.Баянаул (размыв на 101 км.)
Объезд осуществляется по областной дороге на участке от с.Жанажол до г.Екибастуз.
В ЮКО в связи с паводковой ситуацией действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км. 2217-2235 (мост на 2229 км.) Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через р.Арыс.
Объезд данного участка осуществляется через с.Тамерлановка.
На указанных участках проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.
Всего в данный момент на дорогах республиканского значения вследствие паводка – 8 переливов, 4 ограничения движения для автотранспорта.
Введенные ранее в связи с ухудшением погодных условий ограничения на автодорогах Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областей сняты. В настоящее время движение открыто.
Фото: kazavtodor.kz.
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