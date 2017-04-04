Нурсултана Назарбаева пригласили на свадьбу в Актау

Жительница Актау пригласила Нурсултана Назарбаева на свадьбу. Приглашение Глава государства получил во время встречи с общественностью Мангистауской области, передает " Лада ".





На свое торжество Президента позвала преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Нана Келехсаева.





- Накануне я стала невестой. Пользуясь этим моментом, хотела бы Вас пригласить на нашу свадьбу. Это для нас станет большим праздником, — сказала Келехсаева.





Нурсултан Назарбаев уточнил дату торжества, на что невеста сообщила, что бракосочетание пройдет в середине августа, в день рождения дедушки ее будущего супруга.





- Поздравляю! Дедушке привет. Будьте счастливы, — сказал Глава государства.





Нана Келехсаева также рассказала Президенту о деятельности интерната Назарбаев Интеллектуальной школы:





- Я заведую интернатом. При школе проживают 132 ребёнка из сельской местности. В этом году у нас первый выпуск. Это 87 учащихся, многие из которых уже получили приглашение на обучение в университетах Гонконга, а другие - в Назарбаев Университет, — рассказала Нана Келехсаева.





Президент поинтересовался, каким образом дети поступают в Назарбаев Интеллектуальную школу и действительно ли там обучаются одаренные дети.





- Нам надо создавать элиту страны. В эти школы мы набираем без блата, без свата, абсолютно одарённых детей, которые потом пойдут в лучшие университеты, - сказал Назарбаев.





Напомним, Нурсултана Назарбаева в качестве почетного гостя в 2016 году пригласили на свадьбу Асель Карджауова и Мейрамбек Исаев. Президент приехать на церемонию не смог, но передал молодым поздравление.





Станислава Куцай.



