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Нурсултана Назарбаева пригласили на свадьбу в Актау

4 апреля 2017, 19:25

Президент поздравил невесту и пожелал будущим супругам счастья.

Жительница Актау пригласила Нурсултана Назарбаева на свадьбу. Приглашение Глава государства получил во время встречи с общественностью Мангистауской области, передает "Лада".

На свое торжество Президента позвала преподаватель Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау Нана Келехсаева.

- Накануне я стала невестой. Пользуясь этим моментом, хотела бы Вас пригласить на нашу свадьбу. Это для нас станет большим праздником, — сказала Келехсаева.

Нурсултан Назарбаев уточнил дату торжества, на что невеста сообщила, что бракосочетание пройдет в середине августа, в день рождения дедушки ее будущего супруга.

- Поздравляю! Дедушке привет. Будьте счастливы, — сказал Глава государства.

Нана Келехсаева также рассказала Президенту о деятельности интерната Назарбаев Интеллектуальной школы:

- Я заведую интернатом. При школе проживают 132 ребёнка из сельской местности. В этом году у нас первый выпуск. Это 87 учащихся, многие из которых уже получили приглашение на обучение в университетах Гонконга, а другие - в Назарбаев Университет, — рассказала Нана Келехсаева.

Президент поинтересовался, каким образом дети поступают в Назарбаев Интеллектуальную школу и действительно ли там обучаются одаренные дети.

- Нам надо создавать элиту страны. В эти школы мы набираем без блата, без свата, абсолютно одарённых детей, которые потом пойдут в лучшие университеты, - сказал Назарбаев.

Напомним, Нурсултана Назарбаева в качестве почетного гостя в 2016 году пригласили на свадьбу Асель Карджауова и Мейрамбек Исаев. Президент приехать на церемонию не смог, но передал молодым поздравление.

Станислава Куцай.

Фото: Ольга Ярославская.

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