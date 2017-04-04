Следователи подтвердили причастность уроженца Кыргызстана к теракту в метро Петербурга

Эксперты-криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

Следственный комитет подтвердил, что теракт в петербургском метро 3 апреля совершил 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию Lenta.ru во вторник, 4 апреля.





Эксперты-криминалисты обнаружили его генетические следы на сумке с бомбой, оставленной на станции метро «Площадь Восстания». Самодельное взрывное устройство было своевременно обнаружено сотрудником метрополитена и обезврежено силовиками.





По данным СК, Джалилов оставил вторую бомбу в сумке на станции «Площадь Восстания», а затем совершил подрыв в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», в результате которого погибли 14 человек.





Такие выводы следователи сделали после просмотра записей с камер видеонаблюдения.





Ранее 4 апреля СК сообщил об обнаружении фрагментированных останков смертника в третьем вагоне поезда.





Анонимный источник сообщил «Интерфакс», что Джалилов до получения российского гражданства в 2011 году вместе с семьей жил киргизском городе Ош.





О том, что молодой киргиз мог быть вероятным исполнителем теракта, ранее 4 апреля заявил официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов. Знакомый Джалилова рассказал, что работал с ним три года назад в суши-баре. «На тот момент спокойный пацан был», — отмечал он.





Тем временем агентство « Росбалт » утверждает, что сумело дозвониться Джалилову.

«Нет, здесь произошла какая-то ошибка», — сказал он корреспонденту агентства, отрицая свою причастность к теракту. Иные обстоятельства телефонного разговора не уточняются.





Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Вторая бомба была обнаружена в бесхозной сумке на станции «Площадь Восстания».





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Сообщалось о розыске двух подозреваемых.





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