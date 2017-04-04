КНБ проверяет информацию об уроженцах РК, подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани

Подозреваемые не проходят по оперативным учетам органов национальной безопасности и внутренних дел РК.

В КНБ РК проверяют информацию о месте рождения подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.





"Восемь граждан России, подозреваемых в данном преступлении, объявлены в розыск, двое из них, предположительно, являются уроженцами Казахстана. Информация о месте их рождения проверяется.

По оперативным учетам органов национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан подозреваемые не проходят", - сообщили в КНБ





Отмечается, что КНБ и МВД в целях розыска причастных к преступлению лиц наладило взаимодействие с российскими партнерами. Усилен контроль в пунктах пропуска через границу.





Напомним , были убиты двое полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Личности восьмерых подозреваемых установлены . Один из низ был задержан в Астраханской области.



