КНБ проверяет информацию об уроженцах РК, подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани
4 апреля 2017, 20:08
Подозреваемые не проходят по оперативным учетам органов национальной безопасности и внутренних дел РК.
В КНБ РК проверяют информацию о месте рождения подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Восемь граждан России, подозреваемых в данном преступлении, объявлены в розыск, двое из них, предположительно, являются уроженцами Казахстана. Информация о месте их рождения проверяется.
По оперативным учетам органов национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан подозреваемые не проходят", - сообщили в КНБ
Отмечается, что КНБ и МВД в целях розыска причастных к преступлению лиц наладило взаимодействие с российскими партнерами. Усилен контроль в пунктах пропуска через границу.
Напомним, были убиты двое полицейских, которые приехали на оформление ДТП. Личности восьмерых подозреваемых установлены. Один из низ был задержан в Астраханской области.
Фото: Евгений Епанчинцов/ РИА Новости.
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