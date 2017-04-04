В Бурабае найдено тело пропавшего месяц назад туриста

На курорте Бурабай обнаружено тело пропавшего месяц назад при неизвестных обстоятельствах туриста, сообщили в департаменте внутренних дел области.





"В Бурабайском районе 3 апреля в подвале недостроенного здания на территории гостиницы было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения. Он проживал вместе с супругой в гостинице и пропал 8 марта. Тело направлено в морг", — рассказали в полиции.





Постоялец гостиницы, предположительно, скончался от общего переохлаждения организма, так как на теле не было найдено следов насильственной смерти. Проводится экспертиза, полиция устанавливает причину и обстоятельства смерти.







