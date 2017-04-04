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В Бурабае найдено тело пропавшего месяц назад туриста

4 апреля 2017, 20:40

Окоченевшее тело мужчины было найдено в подвале недостроенного здания.

На курорте Бурабай обнаружено тело пропавшего месяц назад при неизвестных обстоятельствах туриста, сообщили в департаменте внутренних дел области.

"В Бурабайском районе 3 апреля в подвале недостроенного здания на территории гостиницы было обнаружено тело мужчины 1983 года рождения. Он проживал вместе с супругой в гостинице и пропал 8 марта. Тело направлено в морг", — рассказали в полиции.

Постоялец гостиницы, предположительно, скончался от общего переохлаждения организма, так как на теле не было найдено следов насильственной смерти. Проводится экспертиза, полиция устанавливает причину и обстоятельства смерти.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.

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