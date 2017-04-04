В ВКО произошло землетрясение магнитудой 6,2
4 апреля 2017, 22:02
В Усть-Каменогорске землетрясение ощущалось в 3-4 балла.
Сегодня, 4 апреля, сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» в 21:07:31 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 732 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 13,3.
Магнитуда MPV 6.3.
Координаты эпицентра 47.52° с.ш. 83.95° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Зайсан 5-6 балла,Усть-Каменогорск 3-4 балла
Фото: Flickr/ Matt Katzenberger.
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