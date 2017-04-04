Скончалась чемпионка Казахстана и Советского Союза по скалолазанию Марина Кутелева

Скончалась известная спортсменка, чемпионка Казахстана и Советского Союза по скалолазанию Марина Кутелева. Два года знаменитая спортсменка боролась с раком кожи, прошла множество курсов химио- и лучевой терапии, перенесла не одну операцию. Чуть позже врачи обнаружили у женщины метастазы в груди, легких и мозге. Непривыкшая сдаваться Марина Кутелева до последнего надеялась, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".

- У меня есть сыночек, он первоклассник. И это одна из причин, по которой бы мне хотелось обязательно выздороветь!





Эта съемка была сделана буквально месяц назад. На видео покорительница скал Марина лично посетила выставку, которую алматинцы устроили для ее же спасения. 8 марта Марина Кутелева отправилась на очередную диагностику в Сеул. Но собранных средств на облучение за границей не хватило. Женщина вернулась в Казахстан и была на связи с отечественными онкологами. Сегодня у спортсменки внезапно случился отек головного мозга. Родственники говорят, что после лечения ей становилось только лучше. Марина очень переживала за судьбу сына Константина. Мальчика она с мужем усыновила семь лет назад. И, несмотря на атрофию ног у малыша, смогла поставить его на ноги. По предварительной информации, похороны спортсменки состоятся 6 апреля.





Марина Кутелева, мастер спорта по скалолазанию (20 февраля):





- Вот если сейчас слезы появятся, это не что-то, это от эмоций, от чувств, которые меня переполняют. Я переживаю… Такой момент, мы, конечно, всю правду ему не говорим. Каждый раз, когда я возвращаюсь с лечения, он спрашивает: «Ты уже выздоровела?» Я говорю: «Костя, подожди, это долго, я лечусь, я стараюсь!»





Наталья Кунина.



