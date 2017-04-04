Опубликован список опознанных жертв теракта в Санкт-Петербурге

На данный момент установлены личности 10 погибших, для опознания четверых проведут генетические экспертизы.

Четверо погибших в результате теракта в метро в Санкт-Петербурге будут опознаны при помощи генетической экспертизы, сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.





"Не представляется возможной визуальная идентификация еще четверых погибших, назначены генетические экспертизы", - говорится в сообщении.





На сайте СКР опубликован список погибших в результате взрыва в вагоне поезда в метро. На данный момент установлены личности 10 жертв теракта.





Взрыв неустановленного устройства произошел 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метрополитена "Технологический институт" и "Сенная площадь".





СК РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным Минздрава РФ, в результате взрыва погибли 14 человек, 49 находятся в больницах.





Список погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга, чьи личности уже установлены:





1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996





2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996





3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998





4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966





5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990





6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945





7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991





8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950





9) Петров Денис Романович, 27.12.1991





10) Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000





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