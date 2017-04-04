На Атырауском НПЗ погиб строитель
4 апреля 2017, 23:49
Создана комиссия с привлечением сотрудников компании и начато расследование обстоятельств.
На территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода, где завершается сооружение комплекса глубокой переработки нефти, погиб строитель, передает Казинформ.
«Несчастный случай произошел с рабочим компании «Казстройсервис». Монтажника, которому 26 лет, ударило панелью. От полученного удара он скончался на рабочем месте. По данному факту специалистами управления госинспекции труда будут собраны материалы, создана комиссия с привлечением сотрудников компании и начато расследование обстоятельств, при которых произошел несчастный случай на производстве», - сообщил руководитель управления госинспекции труда Атырауской области Игилик Аубакиров.
А. Соколов.
Фото: today.kz.
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