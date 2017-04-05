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Двое россиян ограбили казахстанца и выбросили его на трассе

5 апреля 2017, 00:05

Казахстанец воспользовался услугой омского "бомбилы".

Как только иностранец сел в частное такси, с него сразу потребовали 12 тысяч рублей (около 67 тысяч тенге). После ограбления казахстанца выбросили на трассе под Омском, пишет Омск-Информ.

В Омске вынесен приговор двум местным жителям, совершившим дерзкое ограбление жителя Казахстана. Еще в январе текущего года мужчина воспользовался услугами частного извоза. Когда казахстанец сел в автомобиль, в нем уже находилось двое пассажиров.

Выехав за город, попутчик с переднего сиденья начал в грубой форме требовать с мужчины 12 тыс. рублей. У потерпевшего при себе имелось только три тысячи – их отнял рядом сидевший подельник. Оставшись ночью на трассе, мужчина не растерялся и смог добраться до омского ж/д вокзала.

– В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные Омского ЛУ МВД России задержали предполагаемых подозреваемых в совершении грабежа. Ими оказались местные жители, ранее неоднократно судимые за кражи, хранение наркотических средств, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, – сообщили в транспортной полиции.

Ленинский районный суд Омска признал обвиняемых виновными и приговорил одного из злоумышленников к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, а его подельника к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: omsk-inform.ru.

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