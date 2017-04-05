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Медведев подписал указ об оказании помощи пострадавшим в метро Петербурга

5 апреля 2017, 01:12

Правительству Санкт-Петербурга выделяются бюджетные ассигнования в размере до 50 млн рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте третьего апреля в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ, передает РИА Новости.

"Правительству Санкт-Петербурга выделяются бюджетные ассигнования в размере до 50 млн рублей из резервного фонда Правительства России на выплату единовременных пособий", — говорится в сообщении.

Ассигнования выделят членам семей погибших в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего — гражданам, получившим тяжкий вред или вред средней тяжести в размере 400 тысяч рублей на человека, гражданам, получившим легкий вред — 200 тысяч рублей на человека, а также на погребение семьям погибших в результате террористического акта.

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Фото: РИА Новости. Валерий Мельников.

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