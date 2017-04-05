Нусербаев признан лучшим футболистом КПЛ в марте

Нападающий шымкентского «Ордабасы» Танат Нусербаев стал лучшим футболистом казахстанской Премьер-Лиги в марте.





Своим мнением относительно того, кто из футболистов команд-участниц турнира КПЛ-2017 был лучшим в первый месяц весны, поделились все главные тренеры играющих в Премьер-Лиге нашего чемпионата дружин и по одному футболисту от каждой из них. Все респонденты называли трех лучших, по их мнению, игроков из числа участников соревнования. За первое место в ответе футболист получал 3 очка, за второе — 2, за третье, соответственно, — 1. Всего в анкетах были упомянуты имена 33 футболистов, защищающих цвета 9 клубов. 6 из них выступают за «Кайрат», по 5 игроков были отмечены в составах «Ордабасы» и «Тобола», по 4 представляют «Кайсар» и «Астану», по 3 — «Окжетпес» и «Иртыш», 2 — «Актобе», 1 — «Акжайык». Не упоминались при определении лауреатов Казахстанской Премьер-Лиги по итогам марта 2017 года игроки «Тараза», «Шахтера» и «Атырау».





В результате лучшим футболистом первого месяца весны в КПЛ-2017 был признан 30-летний форвард «Ордабасы» Танат Нусербаев. В стартовых четырех турах чемпионата страны этот нападающий забил 2 мяча, кроме того, — хотя это к проекту «Алмаз» прямого отношения и не имеет, но, думается, все равно учитывалось нашими респондентами, — южанин отличился в товарищеском матче национальной сборной Казахстана на Кипре, эффектно поразив ворота соперников пяткой.





Вторым по результатам опроса стал 32-летний плеймейкер «Кайсара» Максат Байжанов. В родном клубе у этого футболиста как будто бы открылось второе дыхание, и на старте сезона хавбек демонстрировал очень качественный футбол. В КПЛ-2017 — 4 матча, 1 гол. И это взятие ворот «Кайрата» в Алматы получилось на заглядение. Максат одинаковое число раз с Танатом назывался нашими респондентами лучшим, но уступил шымкентцу в общем количестве присутствия своего имени в ответах.





Третье место с абсолютно идентичными показателями поделили два воспитанника талдыкорганского футбола — 27-летний полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков и 25-летний форвард «Тобола» Алексей Щеткин. Первый достаточно уверенно вошел в новый сезон и является важным звеном в игре чемпиона страны, второй обратил на себя вниманием хет-триком в стартовом туре КПЛ-2017.









Фото: kazfootball.kz.



