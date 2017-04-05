В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов
5 апреля 2017, 01:35
Тюльпанов поскользнулся и получил травму при падении в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга, врачи скорой помощи констатировали его смерть.
Умер член Совета Федерации, экс-глава законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.
"Мои коллеги с телеканала "Санкт-Петербург" подтвердили, что Вадим Альбертович скончался", - сказал парламентарий, который до избрания в Госдуму возглавлял этот телеканал. Боярский, который ранее работал с Тюльпановым в городском парламенте, выразил глубокие соболезнования родным и близким сенатора.
В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что по факту смерти сенатора в результате несчастного случая проводится доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СК, "в настоящее время идет осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств случившегося. Назначаются необходимые экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти".
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Во вторник днем сенатор поскользнулся и получил при падении травму в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть
52-летний Вадим Тюльпанов возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го и 4-го созывов в 2003-2011 г.г., затем был делегирован в Совет Федерации от законодательной власти города, потом представлял в Совете Федерации Ненецкий автономный округ.
В Совете Федерации возглавлял комитет по регламенту.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС.
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