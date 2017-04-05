В Петербурге умер сенатор Вадим Тюльпанов

Тюльпанов поскользнулся и получил травму при падении в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга, врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Умер член Совета Федерации, экс-глава законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов. Об этом Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.





"Мои коллеги с телеканала "Санкт-Петербург" подтвердили, что Вадим Альбертович скончался", - сказал парламентарий, который до избрания в Госдуму возглавлял этот телеканал. Боярский, который ранее работал с Тюльпановым в городском парламенте, выразил глубокие соболезнования родным и близким сенатора.





В Следственном комитете в свою очередь сообщили, что по факту смерти сенатора в результате несчастного случая проводится доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе СК, "в настоящее время идет осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установления всех обстоятельств случившегося. Назначаются необходимые экспертизы с целью установления обстоятельств и причины смерти".





По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Во вторник днем сенатор поскользнулся и получил при падении травму в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть





52-летний Вадим Тюльпанов возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го и 4-го созывов в 2003-2011 г.г., затем был делегирован в Совет Федерации от законодательной власти города, потом представлял в Совете Федерации Ненецкий автономный округ.





В Совете Федерации возглавлял комитет по регламенту.



