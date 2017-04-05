СМИ распространили первое послание ИГ Трампу
5 апреля 2017, 02:00
В сообщении, в частности, указано, что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".
Агентство Reuters сообщило во вторник о заявлении представителя террористической группировки ИГ, в котором президент США Дональд Трамп назван "идиотом" во главе "тонущей" страны, сообщает РИА Новости.
В сообщении, в частности, указано, что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".
Агентство отмечает, что это первое заявление запрещенной группировки в отношении Трампа с того момента, как он пришел к власти.
США вместе с союзниками с 2014 года проводят кампанию против ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии это делается без согласования с властями страны.
Фото: AP Photo/ Alex Brandon.
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