СМИ распространили первое послание ИГ Трампу

В сообщении, в частности, указано, что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".

Агентство Reuters сообщило во вторник о заявлении представителя террористической группировки ИГ, в котором президент США Дональд Трамп назван "идиотом" во главе "тонущей" страны, сообщает сообщает РИА Новости





В сообщении, в частности, указано, что США, которые "потонули", "управляются идиотом", который "не знает, что такое Сирия или Ирак".





Агентство отмечает, что это первое заявление запрещенной группировки в отношении Трампа с того момента, как он пришел к власти.





США вместе с союзниками с 2014 года проводят кампанию против ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии это делается без согласования с властями страны.



