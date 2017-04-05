Неустойчивая погода ждет казахстанцев в среду

Местами сохранится порывистый ветер, туман, на северо-западе и в центре – гололед, низовая метель.

С прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части республики ожидаются осадки

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сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Местами сохранится порывистый ветер, туман, на северо-западе и в центре – гололед, низовая метель.





В Костанайской, Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ночью и утром туман, порывистый ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области местами – туман, гололед, ночью порывистый ветер 15-20 м/с.





В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, утром и днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской в отдельных районах - усиление ветра 15-20 м/с.





В Павлодарской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, ночью в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.





В Алматинской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Актюбинской области в отдельных районах -гололед



