Неустойчивая погода ждет казахстанцев в среду
5 апреля 2017, 06:00
Местами сохранится порывистый ветер, туман, на северо-западе и в центре – гололед, низовая метель.
С прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, на большей части республики ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами сохранится порывистый ветер, туман, на северо-западе и в центре – гололед, низовая метель.
В Костанайской, Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, гололед, ночью и утром туман, порывистый ветер 15-20 м/с. В Карагандинской области местами – туман, гололед, ночью порывистый ветер 15-20 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, утром и днем в Жамбылской, Южно-Казахстанской в отдельных районах - усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, ночью в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Актюбинской области в отдельных районах -гололед
В Алматы днем 9°, облачно.
В Астане днем -3°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Караван
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