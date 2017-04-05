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Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

5 апреля 2017, 06:34

По данным американских военных, ракета не долетела до японской акватории упала в нейтральных водах Японского моря.

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты средней дальности. Запуск ракеты подтвердило тихоокеанское командование вооруженных сил США, сообщает Би-би-си.

Ракета наземного базирования взлетела с полигона на восточном побережье Корейского полуострова и взяла курс в направлении Японии.

По данным американских военных, ракета не долетела до японской акватории упала в нейтральных водах Японского моря.

По информации министерства обороны Южной Кореи, полет продолжался 9 минут, за это время ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров.

Очередное испытание северокорейского стратегического оружия состоялось за день до визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.

Одной из главных тем переговоров китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом станет проблема обуздания ракетно-ядерных амбиций Пхеньяна.

Фото: EPA

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