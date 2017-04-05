Информацию о якобы готовящихся в России терактах назвали недостоверной
5 апреля 2017, 06:40
НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах.
Появившаяся в СМИ и соцсетях информация со ссылками на неназванные источники о якобы готовящихся в России терактах является недостоверной, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.
"Появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по данному вопросу "единственно достоверными и точными" сообщениями являются официальные сообщения ФСБ России и НАК.
"НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах", — добавляется в релизе.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.
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Фото: РИА Новости
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