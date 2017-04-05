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Новости за сегодня

Реформы правительства в сфере налогообложения по упрощению ведения бизнеса

Рейтинг «Doing Business» Всемирного банка - объективная внешняя оценка действий Правительства в улучшении бизнес-климата страны.

ДГД по г. Алматы сообщает, что в результате проведенных реформ рейтинг Казахстана среди 189 стран стабильно повышается, так, в 2015 г.- 53 место, 2016 г.- 41 место, и по предварительным итогам 2017 г. - 35 место.

Для улучшения позиций по индикатору «Налогообложение» проведены следующие реформы:

1. Упрощение с 2015 года процедур ликвидации отдельных категорий налогоплательщиков без камерального контроля и документальных проверок. Введение альтернативы проведения ликвидационных проверок аудиторскими компаниями. Упрощенным порядком по г. Алматы уже воспользовались свыше 20,0 тыс. индивидуальных предпринимателей.

2. Введение с 1 июля 2014г. на добровольной основе системы ведения электронных счетов-фактур. Уже сейчас более 15,7 тыс. налогоплательщиков г. Алматы или 76% плательщиков НДС зарегистрировались как пользователи ИС ЭСФ.

3. Увеличение количества электронных государственных услуг. Так, на данный момент 62% государственных услуг полностью автоматизированы, за 2016 г. в электронном виде оказано свыше 3,1 млн услуг или 86,5% от их общего числа, а по самой распространенной услуге - предоставление налоговой отчетности - показатель составил 95,7%. Это соответствует показателю стран, лидирующих в рейтинге Doing Business.

4. С 1 января 2017 г. упрощена процедура регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Государственная услуга переведена на уведомительный порядок.

5. С 1 мая 2017 г. упрощается порядок постановки на регистрационный учет в качестве плательщика НДС, возможна постановка на учет в электронном виде и без подтверждающих документов, сокращены сроки с 5 дней до 1 дня, сняты ранее наложенные ограничения по отказу в постановке и фотографирование первого руководителя.


5 апреля 2017, 06:49
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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