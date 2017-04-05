На трассе Павлодар-Баянаул восстанавливают размытую дорогу
5 апреля 2017, 07:08
Ограничено движение на автодороге «Калкаман-Баянаул-Керней-Ульяновский» км. 58-138, участок от села Майкаин до Баянаула (размыв на 101 км.)
Сотрудники ДЧС и АО "Казавтожол" восстанавливают дорожное полотно на трассе Баянаул-Павлодар, передает pavlodarnews.kz.
Об этом агентству сообщил заместитель начальника областного ДЧС Абай Темирбаев.
"Дорога Павлодар-Баянаул временно закрыта, Вчера в семь часов утра возле села Бирлик Баянаульского района из-за талых вод были повреждены водопропускные трубы, в результате размыло дорогу. На месте работают семь единиц спецтехники, идет установка новых труб. Большая вода полностью еще не ушла, мы возвели насыпь. До 12 часов ночи связь будет восстановлена", - заявил заместитель начальника областного ДЧС Абай Темирбаев.
Ограничено движение на автодороге «Калкаман-Баянаул-Керней-Ульяновский» км. 58-138, участок от села Майкаин до Баянаула (размыв на 101 км.) По информации ДЧС, жертв и пострадавших нет.
Фото: pavlodarnews.kz.
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