Пресечена деятельность незаконного изготовления и сбыта поддельной алкогольной продукции

В рамках выявления и пресечения незаконного изготовления и сбыта поддельной алкогольной продукции сотрудниками службы экономических преступлений Департамента государственных доходов по Павлодарской области в текущем году установлено несколько фактов.

Так, в январе 2017 года пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по изготовлению поддельной алкогольной продукции гражданином города Павлодар.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин изготавливал с целью сбыта алкогольную продукцию, а именно водку «Новая», водка «Русская тройка» и коньяк «Казахстан», при этом сам маркировал изготовленную продукцию поддельными учетно-контрольными марками. В дальнейшем изготовленную алкогольную продукцию он сбывал на территории города Павлодара.

В ходе оперативных мероприятий по месту жительства гражданина г. Павлодар были изъяты этикетки от водочной продукции, пробки, станок для закрытия бутылок, две емкости содержащие спирт, промышленный фен и пустые подготовленные бутылки, а так же поддельные учетно-контрольные марки и готовая алкогольная продукция.

В ходе досудебного расследования подозреваемый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. 9 марта 2017 года судом №2 г. Павлодара он признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с лишением правом заниматься предпринимательской деятельности сроком на 3 года.

Также 01 марта 2017г. в одном из частных домов установлен факт организации подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом с поддельными учетно-контрольными марками.

В ходе досудебного расследования установлено, что житель города Павлодар находясь по указанному адресу, изготавливал с целью сбыта алкогольную продукцию, а именно: водка «Русская тройка», водка «Пшеничная», водка «Посольская», водка «Золотое кольцо», водка «IMPERIAL», водка «Русский калибр», водка «РАІДА», водка «Новая», с поддельными учетно-контрольными марками

В ходе производства осмотра место происшествия изъяты: готовая алкогольная продукция в количестве 5 780 бутылок с поддельными учетно-контрольными марками, этикетки, станок для закрытия бутылок, две емкости содержащие спирт, промышленный фен и пустые подготовленные бутылки, контрэтикетки, крышки, спиртосодержащая жидкость, иные предметы, используемые для изготовления алкогольной продукции кустарным способом. Уголовное дело, окончено производством и передано в прокуратуру для изучения и передачи по подсудности.

Уважаемые жители области, если Вам стали известны факты незаконного изготовления и сбыта поддельной алкогольной продукции, иные факты незаконного осуществления предпринимательской деятельности или нарушения прав, давления на бизнес, административные барьеры или факты коррупционных проявлений, Вы можете обратиться по следующим телефонам: +7 (7182) 61-29-19 - дежурная часть Департамента государственных доходов по Павлодарской области; +7 (7182) 61-32-81 - телефон доверия, или же по телефону управления внутренней безопасности +7 (7182) 65-40-08; мобильный телефон управления внутренней безопасности - 8747 808 74 19.