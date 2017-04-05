Трамп заявил, что не хочет быть "президентом всего мира"
5 апреля 2017, 07:15
Он также предложил руководителям профсоюзов "вместе перестроить Америку" и охарактеризовал себя как "строителя в Белом доме".
В ходе выступления на конференции североамериканских профсоюзов строителей Дональд Трамп заявил, что не желает примерять на себя роль "президента всего мира", передает РИА Новости.
Соответствующая видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.
"Я отнюдь не президент всего мира и не хочу им быть. Я президент Соединенных Штатов", — подчеркнул Трамп в своей речи.
Он также предложил руководителям профсоюзов "вместе перестроить Америку" и охарактеризовал себя как "строителя в Белом доме".
В заключение Трамп назвал отозванное им соглашение о Транстихоокеанском партнерстве "самой крупной распродажей американской рабочей силы в истории" и пообещал покончить с "эрой экономической капитуляции".
Фото: AP
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