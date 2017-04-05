Трамп заявил, что не хочет быть "президентом всего мира"

"Я отнюдь не президент всего мира и не хочу им быть. Я президент Соединенных Штатов", — подчеркнул Трамп в своей речи.





Он также предложил руководителям профсоюзов "вместе перестроить Америку" и охарактеризовал себя как "строителя в Белом доме".





В заключение Трамп назвал отозванное им соглашение о Транстихоокеанском партнерстве "самой крупной распродажей американской рабочей силы в истории" и пообещал покончить с "эрой экономической капитуляции".