Аграрии под налоговым прессом

Крестьянские и фермерские хозяйства понесут дополнительные убытки при постановке на учет по НДС, сообщает НПП РК «Атамекен».

Они лишатся возможности использовать специальный режим на основе единого земельного налога. Таковы новые требования Налогового кодекса, которые вступили в силу с 2017 года.

Свои опасения касательно применения этой нормы на практике аграрии озвучивают экспертам Палаты предпринимателей. В очередной раз проблему подняли на заседании Клуба бухгалтеров. «Первый квартал закончился. Если сейчас отчет покажет, что идет превышение по оборотам в 30 тысяч МРП, это примерно 68 млн тенге, то последует обязательная процедура постановки на учет по НДС. Крестьянские хозяйства не смогут применять специальный налоговый режим и будут платить налоги по максимуму. А для учета им придется нанимать еще одного бухгалтера. В данном случае вопрос не только в дополнительной нагрузке на бюджет хозяйства, но и в кадрах. На селе опытных специалистов можно пересчитать по пальцам. Поэтому вкупе нововведение серьезно отразится на деятельности хозяйств. Они просят НПП хотя бы временно отменить или изменить эту норму», - пояснила начальник отдела Палаты предпринимателей Татьяна Черныш. Предложения аграриев сейчас находятся на рассмотрении в Министерстве национальной экономики. НПП «Атамекен» надеется ретроспективно внести изменения в Налоговый кодекс. Равно как и прописать возможность крестьянским хозяйствами осуществлять иные виды деятельности без перехода на общеустановленный порядок исчисления налогов, который подразумевает их существенное увеличение. Под иными видами подразумевается аренда техники соседним хозяйствам в посевной и уборочной кампаниях, помощь по очистке снега в сельских населенных пунктах, подвоз воды для населения и другие работы. Есть вопросы, по которым уже достигнуто взаимопонимание с госорганами. В их числе, применение льгот при вступлении в сельскохозяйственные производственные кооперативы. «Вступившие в кооператив предприниматели также утратили возможность применять специальный налоговый режим с 70% льготой. Такое право теперь имеет только сам кооператив, как юридическое объединение. По отдельности - исключено. В Министерстве нацэкономики согласились, что этот пункт нужно менять и оставить льготы для каждого члена кооператива», - отметила Татьяна Черныш.