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Бейонсе в годовщину свадьбы презентовала новый клип c кадрами из семейной видеохроники

5 апреля 2017, 07:31

Видеохроника охватывает разные годы и события: свадьбу, первую беременность Бейонсе и рождение дочери Блу Айви, семейные праздники и дружеские посиделки, путешествия, романтические свидания с мужем и подготовку к появлению на свет близнецов.

Бейонсе в девятую годовщину своей свадьбы с Джей Зи сделала подарок фанатам, презентовав новое видео на песню Die With You, которое составила из кадров собственной семейной жизни, передает Spletnik.ru.

Полная версия клипа оказалась доступна пользователям Tidal, но и фолловеры звезды в Instagram смогли увидеть часть ролика.



Видеохроника охватывает разные годы и события: свадьбу, первую беременность Бейонсе и рождение дочери Блу Айви, семейные праздники и дружеские посиделки, путешествия, романтические свидания с мужем и подготовку к появлению на свет близнецов.

Песня Die With You стала для семейной пары символичной, ведь релиз композиции состоялся 4 апреля 2015 года – в день седьмой годовщины свадьбы.

Напомним, 4 апреля 2008 года Бейонсе и Джей Зи обменялись клятвами верности и начали отсчет своей семейной жизни, с чем минувшим днем их поздравили многие близкие люди, в том числе мама певицы, Тина Ноулз, которая опубликовала в микроблоге ранее неизвестную фанатам фотографию.

Фото: скриншот



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