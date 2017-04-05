Бейонсе в годовщину свадьбы презентовала новый клип c кадрами из семейной видеохроники

Видеохроника охватывает разные годы и события: свадьбу, первую беременность Бейонсе и рождение дочери Блу Айви, семейные праздники и дружеские посиделки, путешествия, романтические свидания с мужем и подготовку к появлению на свет близнецов.

Бейонсе в девятую годовщину своей свадьбы с Джей Зи сделала подарок фанатам, презентовав новое видео на песню Die With You, которое составила из кадров собственной семейной жизни, передает Spletnik.ru.





Полная версия клипа оказалась доступна пользователям Tidal, но и фолловеры звезды в Instagram смогли увидеть часть ролика.













Видеохроника охватывает разные годы и события: свадьбу, первую беременность Бейонсе и рождение дочери Блу Айви, семейные праздники и дружеские посиделки, путешествия, романтические свидания с мужем и подготовку к появлению на свет близнецов.





Песня Die With You стала для семейной пары символичной, ведь релиз композиции состоялся 4 апреля 2015 года – в день седьмой годовщины свадьбы.





Напомним, 4 апреля 2008 года Бейонсе и Джей Зи обменялись клятвами верности и начали отсчет своей семейной жизни, с чем минувшим днем их поздравили многие близкие люди, в том числе мама певицы, Тина Ноулз, которая опубликовала в микроблоге ранее неизвестную фанатам фотографию.





Фото: скриншот







