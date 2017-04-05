У жителя Петропавловска изъята крупная партия марихуаны

В распоряжение оперативников поступила информация о том, что один из жителей областного центра занимается сбытом наркотиков. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, при реализации свыше одного кг марихуаны был задержан 42-летний житель Петропавловска.





Со слов начальника Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО подполковника полиции Сеильхана Жумагулова, в ходе обысковых мероприятий в одном из сел Кызылжарского района, в дровнике, принадлежащем родственнику задержанного, была обнаружена и изъята спортивная сумка в которой находились 8 расфасованных пакетов наркотического средства.





«Судебно-химическая экспертиза показала, что содержимое пакетов - марихуана. Вес - свыше 9,5 кг. Это же наркотическое вещество была изъято и дома у задержанного. В результате общий вес изъятых наркотиков составил свыше 11 кг.





В настоящее время хозяин сумки водворен под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы», — сообщили полицейские.





По информации Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД СКО, с начала года на территории региона зарегистрировано 138 наркоправонарушений, в том числе 25 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято свыше 20 килограммов различных наркотических средств. Оперативники отмечают, что ежедневная работа по выявлению преступлений связанных с наркотиками продолжается.



