В Австралии изъяли невиданную партию метамфенамина
5 апреля 2017, 08:20
Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.
Австралийская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина - психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ, сообщает Би-би-си.
По данным Федеральной полиции Австралии, 903 килограмма наркотиков были спрятаны между половицами в контейнере, прибывшем по морю в Мельбурн.
Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.
По обвинению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Мельбурна - мужчины в возрасте 53 и 36 лет.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл лично похвалил таможенников и полицейских, а наркодельцов назвал "торговцами смертью".
"Там была почти тонна "льда" (одно из разговорных названий метамфетамина - Би-би-си), и в том, что столь огромную партию удалось конфисковать - большая заслуга нашей пограничной охраны и полиции", - сказал премьер.
В полиции говорят, что синтетический наркотик произведен в одной из стран Азии - в какой именно, не уточняется.
Фото: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852046-d0730bfe1953e4ab331d3b3e4796b9de
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...