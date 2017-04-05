В Австралии изъяли невиданную партию метамфенамина

Австралийская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина - психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ, сообщает Би-би-си.





По данным Федеральной полиции Австралии, 903 килограмма наркотиков были спрятаны между половицами в контейнере, прибывшем по морю в Мельбурн.





Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.





По обвинению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Мельбурна - мужчины в возрасте 53 и 36 лет.





Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл лично похвалил таможенников и полицейских, а наркодельцов назвал "торговцами смертью".





"Там была почти тонна "льда" (одно из разговорных названий метамфетамина - Би-би-си), и в том, что столь огромную партию удалось конфисковать - большая заслуга нашей пограничной охраны и полиции", - сказал премьер.





В полиции говорят, что синтетический наркотик произведен в одной из стран Азии - в какой именно, не уточняется.





Фото: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE



