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В Австралии изъяли невиданную партию метамфенамина

5 апреля 2017, 08:20

Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.

Австралийская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина - психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ, сообщает Би-би-си.

По данным Федеральной полиции Австралии, 903 килограмма наркотиков были спрятаны между половицами в контейнере, прибывшем по морю в Мельбурн.

Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.

По обвинению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Мельбурна - мужчины в возрасте 53 и 36 лет.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл лично похвалил таможенников и полицейских, а наркодельцов назвал "торговцами смертью".

"Там была почти тонна "льда" (одно из разговорных названий метамфетамина - Би-би-си), и в том, что столь огромную партию удалось конфисковать - большая заслуга нашей пограничной охраны и полиции", - сказал премьер.

В полиции говорят, что синтетический наркотик произведен в одной из стран Азии - в какой именно, не уточняется.

Фото: AUSTRALIAN FEDERAL POLICE


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