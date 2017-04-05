Во льдах у побережья Канады застрял паром с 209 пассажирами
5 апреля 2017, 08:38
Помимо пассажиров, на борту судна находились 85 грузовиков и 65 автомобилей.
Пассажирский паром с 209 пассажирами на несколько часов оказался заключенным во льдах недалеко от канадского острова Кейп-Бретон, передает РИА Новости.
Паром Highlanders во вторник днем вышел из Северного Сиднея (провинция Новая Шотландия) и через некоторые время оказался заблокированным во льдах. Помимо пассажиров, на борту судна находились 85 грузовиков и 65 автомобилей.
На помощь парому был вызван ледокол береговой охраны Канады. Как сообщил представитель компании-перевозчика Marine Atlantic Даррелл Мерсер, паром смог освободиться от ледяного плена в 20.00 по местному времени (03.00 мск).
Фото: РИА Новости
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