Жительница Алматы обвиняет врачей в слепоте своих близнецов
5 апреля 2017, 08:48
Медики могут провести операцию. Но вернуть зрение малышам уже не удастся.
Жительница Алматы обвиняет врачей в халатности. По словам Карагоз Тилешовой, ее полутора годовалые близнецы потеряли зрение по вине медиков города Жаркент, где на тот момент проживала семья, сообщает телеканал Астана.
Якобы специалисты не смогли диагностировать серьезное заболевание глаз. Опытные же офтальмологи говорят, что ситуацию можно было исправить, если бы родители выполняли рекомендации специалистов и вовремя обратились за помощью.
В итоге дети практически ослепли. Близнецы Али и Мади родились абсолютно здоровыми, - вспоминает мама малышей Карагоз Тилешова. О том, что у детей слабеет зрение, она начала подозревать, когда детям исполнилось пять месяцев.
"Я родила их в шесть с половиной месяцев. Два месяца они находились в кувезе. После выписки из больницы мы по семейным обстоятельствам переехали в Жаркент. Там я врачей сразу предупредила, что врачи Алматы нам рекомендовали проверить глаза. Однако в ответ они нам сказали: "Они здоровы. Не надо проверять. Наши врачи все равно ничего не знают". Я им поверила. И думала, что дети мои растут, развиваются", - говорит женщина.
За помощью родители обратились в глазной институт Алматы. Диагноз оказался неутешительным.
"Родители почему-то проигнорировали данную рекомендацию и не пришли к нам на осмотр, естественно, ценное время они упустили. Они должны были придти на момент выписки, когда они были выписаны, должны были проконсультироваться. Такое лечение проводится до трех месяцев, когда можно оказать эффективную помощь. Когда они пришли к нам на осмотр в возрасте пяти месяцев, мы уже констатировали у них пятую стадию, это уже слепые, слабовидящие дети", - заявила врач-офтальмолог Асель Шарипова.
Медики могут провести операцию. Но вернуть зрение малышам уже не удастся. Сейчас важно сохранить глазное яблоко, - говорят казахстанские врачи. Специалисты же Санкт-Петербурга дают надежду на положительный исход операции.
Диагноз ретинопатия - сегодня довольно частое явление. Развивается преимущественно у глубоко недоношенных детей. В Казахстане этот феномен встречается у 38 процентов новорожденных. При выявлении заболевания на ранних стадиях ребенок в будущем может видеть полноценно, - уверяют врачи.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852048-628224046d59db508115df4fc4de77bb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...