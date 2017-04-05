62 бездомных доставлено за сутки в полицию в Кокшетау
5 апреля 2017, 08:55
Оперативно – профилактические мероприятие «БОМЖ» завершится 5 апреля.
Стражи порядка Кокшетау проводят спецоперацию «БОМЖ», сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области.
Полицией Акмолинской области на особый контроль взята работа по профилактике преступлений и правонарушений среди лиц, не имеющих постоянного места жительства. 3 апреля на территории региона стартовало оперативно – профилактические мероприятие «БОМЖ».
В мероприятии задействовано более 300 полицейских, в том числе сотрудники местной полицейской службы, административной, криминальной и миграционной полиции. Главная цель спецоперации – выявление лиц без определенного места жительства и документов, лиц, занимающихся попрошайничеством и бродяжничеством, розыск уголовных преступников, установление местонахождения без вести пропавших лиц.
Только за первый день ОПМ «БОМЖ» полицейскими в областном центре г. Кокшетау проверено более 100 объектов, в том числе 63 подвала, 3 рынка, канализационные люки, заброшенные здания и притоны.
Нарядами полиции в органы внутренних дел было доставлено 62 лица, занимающихся бродяжничеством и не имеющих места жительства. Все доставленные лица прошли обязательную дактилоскопию и были проверены на причастность к совершению преступлений, 6 из них, не имеющие документов, помещены в приемник – распределитель УВД г. Кокшетау.
Оперативно – профилактические мероприятие «БОМЖ» завершится 5 апреля.
Фото: Chaspik NewsPaper
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