В Петербург прилетели родители предполагаемого террориста-смертника

По словам матери молодого человека, она не верит, что он мог пойти на такой поступок.

В Петербург родственники Джалилова прибыли для участия в процедуре опознания. Кроме того, их намерены допросить следственные органы , передает , передает 5 канал





Теракт, в совершении которого подозревают 23-летнего Акбаржона Джалилова, унес жизни 14 человек. Еще более 50 пассажиров, в результате взрыва самодельной бомбы на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", получили ранения.





По словам матери молодого человека, она давно не общалась с сыном, но не верит, что он мог пойти на такой поступок.





Также сообщается, что следователи уже выяснили место жительства предполагаемого террориста. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, в доме Акбаржона Джалилова уже проведен обыск.





В Следственном комитете состоялось оперативное совещание по расследованию взрыва в метро Санкт-Петербурга, которое провел председатель СРФ Александр Бастрыкин, сообщает Лайф.ру





"Следователями было точно установлено место жительства предполагаемого террориста, уроженца Киргизии, имеющего гражданство России, Акбаржона Джалилова 1995 года рождения. В доме были проведены обыски. Параллельно следователи, криминалисты и эксперты подробно анализируют изъятые в ходе следствия предметы и записи с камер видеонаблюдения", - сообщил Бастрыкин.













"Следователями допрошено более 40 очевидцев теракта, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады... Изъято большое количество предметов и записей с камер видеонаблюдения... По месту жительства Джалилова проведены обыски. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как он выходил из дома с сумкой и рюкзаком. Эти записи также изъяты, все улики подробно изучаются", - добавила по итогам совещания Светлана Петренко.





Кроме того, по ее словам, глава СКР поручил отработать возможные связи подозреваемого Джалилова с террористической группировкой "Исламское государство".





Фото: кадр видео 5 канала, соцсети



