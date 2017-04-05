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В Петербург прилетели родители предполагаемого террориста-смертника

5 апреля 2017, 09:08

По словам матери молодого человека, она не верит, что он мог пойти на такой поступок.

В Петербург родственники Джалилова прибыли для участия в процедуре опознания. Кроме того, их намерены допросить следственные органы, передает 5 канал.

Теракт, в совершении которого подозревают 23-летнего Акбаржона Джалилова, унес жизни 14 человек. Еще более 50 пассажиров, в результате взрыва самодельной бомбы на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", получили ранения.

По словам матери молодого человека, она давно не общалась с сыном, но не верит, что он мог пойти на такой поступок.

Также сообщается, что следователи уже выяснили место жительства предполагаемого террориста. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, в доме Акбаржона Джалилова уже проведен обыск.

В Следственном комитете состоялось оперативное совещание по расследованию взрыва в метро Санкт-Петербурга, которое провел председатель СРФ Александр Бастрыкин, сообщает Лайф.ру.

"Следователями было точно установлено место жительства предполагаемого террориста, уроженца Киргизии, имеющего гражданство России, Акбаржона Джалилова 1995 года рождения. В доме были проведены обыски. Параллельно следователи, криминалисты и эксперты подробно анализируют изъятые в ходе следствия предметы и записи с камер видеонаблюдения", - сообщил Бастрыкин.



"Следователями допрошено более 40 очевидцев теракта, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады... Изъято большое количество предметов и записей с камер видеонаблюдения... По месту жительства Джалилова проведены обыски. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как он выходил из дома с сумкой и рюкзаком. Эти записи также изъяты, все улики подробно изучаются", - добавила по итогам совещания Светлана Петренко.

Кроме того, по ее словам, глава СКР поручил отработать возможные связи подозреваемого Джалилова с террористической группировкой "Исламское государство".

Фото: кадр видео 5 канала, соцсети

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