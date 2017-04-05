Футболисты "Кайрата" и "Иртыша" почтили память погибших в питерском теракте
5 апреля 2017, 09:17
После начала игры на алматинском Центральном стадионе трибуны "кайратовцев" время от времени скандировали "Питер, мы с тобой!".
Футболисты "Кайрата" и "Иртыша" начали матч в рамках казахстанской премьер-лиги с минуты молчания — спортсмены и их болельщики почтили память погибших в санкт-петербургской "подземке".
Один из игроков алматинской команды — российский легионер Андрей Аршавин — родом из Санкт-Петербурга, воспитанник санкт-петербуржского "Зенита".
Взрыв в метро Санкт-Петербурга между станциями "Сенная площадь" и "Технологический университет" произошел 3 апреля. В результате взрыва на месте погибли 11 человек, в том числе казахстанец Максим Арышев, 51 человек были госпитализированы.
Источник: Sputnik Казахстан
© Foto: Официальный сайт ФК "Кайрат"
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