Футболисты "Кайрата" и "Иртыша" почтили память погибших в питерском теракте

После начала игры на алматинском Центральном стадионе трибуны "кайратовцев" время от времени скандировали "Питер, мы с тобой!".

Футболисты "Кайрата" и "Иртыша" начали матч в рамках казахстанской премьер-лиги с минуты молчания — спортсмены и их болельщики почтили память погибших в санкт-петербургской "подземке".