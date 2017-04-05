Трое полицейских осуждены за мошенничество в Павлодаре
5 апреля 2017, 09:20
Следователь и два патрульных полицейских планировали получить от провинившегося водителя 250 тысяч тенге.
Следователь и двое его коллег осуждены за мошенничество в Павлодаре, сообщила пресс-служба суда №2 Павлодара.
Согласно материалам следствия в августе прошлого года на КПП "Рубин-Иртыш" была остановлена автомашина "УАЗ-390945", принадлежащая строительной организации, которая везла одну тонну дизтоплива. Поскольку у водителя не оказалось сопровождающих документов на груз, машину задержали и поместили на территории Северного отдела полиции Павлодара.
Однако у водителя оказался знакомый среди полицейских — сотрудник патрульной полиции этого отдела, который обещал помочь. Вместе со следователем и еще одним патрульным они пообещали водителю, что уголовное дело будет закрыто, если он даст им 250 тысяч тенге.
Следователь заранее знал, что выполнить обещанное не сможет, поскольку эти документы находились не в его производстве, но тем не менее стражи порядка начали частями вымогать у водителя деньги. Устав от притязаний, мужчина обратился в антикоррупционную службу по Павлодарской области. При получении взятки в 140 тысяч тенге двое полицейских были задержаны с поличным. Вместе со следователем они были привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 190 (мошенничество). "По приговору суда 24-летний следователь осужден на семь лет лишения свободы, такой же срок получил один из полицейских, его ровесник. Третий — их 28-летний коллега — отправится в колонию на три года", — сообщили в пресс-службе суда.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото © Sputnik / Александр Мазуркевич
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852053-fdbc7ef67ff243b6a07f0e0dc3b236af
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...