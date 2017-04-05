Трое полицейских осуждены за мошенничество в Павлодаре

Согласно материалам следствия в августе прошлого года на КПП "Рубин-Иртыш" была остановлена автомашина "УАЗ-390945", принадлежащая строительной организации, которая везла одну тонну дизтоплива. Поскольку у водителя не оказалось сопровождающих документов на груз, машину задержали и поместили на территории Северного отдела полиции Павлодара.

Однако у водителя оказался знакомый среди полицейских — сотрудник патрульной полиции этого отдела, который обещал помочь. Вместе со следователем и еще одним патрульным они пообещали водителю, что уголовное дело будет закрыто, если он даст им 250 тысяч тенге.





Следователь заранее знал, что выполнить обещанное не сможет, поскольку эти документы находились не в его производстве, но тем не менее стражи порядка начали частями вымогать у водителя деньги. Устав от притязаний, мужчина обратился в антикоррупционную службу по Павлодарской области. При получении взятки в 140 тысяч тенге двое полицейских были задержаны с поличным. Вместе со следователем они были привлечены к уголовной ответственности по части 3 статьи 190 (мошенничество). "По приговору суда 24-летний следователь осужден на семь лет лишения свободы, такой же срок получил один из полицейских, его ровесник. Третий — их 28-летний коллега — отправится в колонию на три года", — сообщили в пресс-службе суда.



