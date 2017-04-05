Шестилетний мальчик утонул в септике в селе Акмолинской области

Нефункционирующий двухметровый септик с талой водой не был прикрыт крышкой.

Шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра, найден мертвым в септике в одном из домов села в Акмолинской области, сообщили в департаменте внутренних дел.





Инцидент произошел в селе Нуресиль Целиноградского района 3 апреля. Ученик нулевого класса вышел поиграть и пропал. Через полтора часа родители и соседи начали его поиски.



