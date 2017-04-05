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Шестилетний мальчик утонул в септике в селе Акмолинской области

5 апреля 2017, 09:23

Нефункционирующий двухметровый септик с талой водой не был прикрыт крышкой.

Шестилетний мальчик, оставшийся без присмотра, найден мертвым в септике в одном из домов села в Акмолинской области, сообщили в департаменте внутренних дел.

Инцидент произошел в селе Нуресиль Целиноградского района 3 апреля. Ученик нулевого класса вышел поиграть и пропал. Через полтора часа родители и соседи начали его поиски.

"На той же улице, где расположен дом семьи погибшего ребенка, в септике незаселенного дома было найдено его тело и резиновый мячик", — проинформировал собеседник агентства.

Глубина нефункционирующего септика, заполненного талой водой, составила два метра. Крышка на люке отсутствовала.

"Предположительно, мальчик, играя с мячиком, провалился в люк и утонул", — отметил собеседник. Тело направлено в морг Астаны, назначена экспертиза.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта greenrock.ru

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