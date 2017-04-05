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В Атырауской области у одной браконьерской группы изъяли 200 лодок

5 апреля 2017, 09:34

Также у браконьеров изъято 10 тонн рыбы частиковых пород.

Деятельность интернациональной браконьерской флотилии пресек КНБ РК в Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники ДКНБ по Атырауской области пресекли на территории Курмангазинского района деятельность преступной группы. Группа состояла из граждан Республики Казахстан и Российской Федерации, занимавшихся незаконным ловом рыбных ресурсов с использованием 200 плавательных средств. Задержаны активные члены преступной группы, в том числе и руководители. У браконьеров изъято 10 тонн рыбы частиковых пород, плавсредства и орудия браконьерского лова. В настоящее время ДКНБ проводит досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса - «Незаконная добыча рыбных ресурсов», «Злоупотребление должностными полномочиями», а также «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», - сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.

Фото с сайта lada.kz

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