В Алматы в этом году отремонтируют 120 км дорог

В акимате Алматы рассказали о работах, запланированных по ремонту и реконструкции автомобильных дорог в городе,

По информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы, в текущем году запланировано отремонтировать 120 км дорожного покрытия на сумму 7 млрд. тенге. На текущий ремонт уже выделено 1 млрд. тенге и 500 млн. тенге - на ремонт тротуаров и остановочных площадок.

«В рамках первого этапа запланировано провести ремонт 37 улиц протяженностью 34,5 км, в том числе 14 магистральных и 23- районного значения. Объявлен конкурс на сумму 3 544,7 млн. тенге, в настоящее время рассматриваются заявки участников. Срок завершения дорожно-ремонтных работ - сентябрь 2017 год. Также разрабатывается сметная документация на средний ремонт улиц по второму этапу»,- отметили в пресс-службе акима Алматы.





В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту улицы Жандосова от улицы Саина до поселка Таусамалы протяженностью 2,08 км на сумму 1 134 млн. тенге. В проекте предусмотрено расширение проезжей части дороги (4-полосное движение), реконструкция моста через реку Каргалы и строительство велодорожек и тротуаров. Срок завершения работ - декабрь 2017 год.





На официальной странице акимата Алматы в Instagram публикуются отчеты о ходе работы коммунальных служб по устранению неровностей дорог.



