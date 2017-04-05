Некоторые комментаторы сомневаются, что это видео с задержания, именно тех преступников, которых разыскивали в связи с убийством двух полицейских в Астраханской области.

В Сети появилось видео задержания убийц полицейских в Астрахани. Короткий ролик появился на паблике zhest_kz





Комментаторы назвали преступников - жертвами идеологии, почти все пользователи едины во мнении, что по ним плачет тюрьма. А кто -то даже написал: "Красиво поймали, но надо было этих убийц самих также расстрелять в машине, как это сделали они".





При этом некоторые комментаторы сомневаются, что это видео с задержания, именно тех преступников, которых разыскивали в связи с убийством двух полицейских в Астраханской области.





Напомним , что в ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные в микроавтобусе «Газель» спровоцировали ДТП с участием Nissan March и вызвали автопатруль. По предварительным данным полиции, во время оформления аварии находившиеся в «Газели» открыли огонь из огнестрельного оружия по инспекторам и скрылись. Двое сотрудников ГИБДД скончались до приезда скорой. По информации регионального управления Следственного комитета, преступники забрали их табельное оружие.





Убитые имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта, у одного из них остались двое детей.





За совершение тяжких преступлений, а также по подозрению в причастности к совершению этих преступлений разыскивались: Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец Астраханской области, Алйибек Гизатов, уроженец Казахстана, Закир Тажиков 1992 года рождения, уроженец Астраханской области, Намик Агарзаев, 1996 года рождения, уроженец Астраханской области, Рамзан Кукулаев, 1996 года рождения, житель Астраханской области, Кадырбай Маймашев, 1979 года рождения, житель Астраханской области, Ильяс Магомедов, 1990 года рождения, уроженец Казахской ССР и Ахмед Магомедов, 1986 года рождения, также уроженец Казахской ССР.







