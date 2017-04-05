Величина прожиточного минимума в марте 2017 года составила 22 440 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1%, мартом 2016г. - на 9,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,3%, фруктов и овощей - 10,2%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,6%, сахара, чая и специй - 2,6%.
|
тенге
|
|
В среднем
на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население,
старше 18 лет
|
Пенсионеры
и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного минимума
|
22 440
|
18 068
|
28339
|
21 717
|
26 686
|
21 186
|
21 013
|
Продовольственные товары
|
13 464
|
10 841
|
17 004
|
13 030
|
16 012
|
12 712
|
12 608
|
Непродовольственныетовары и платные услуги
|
8 976
|
7 227
|
11 335
|
8 687
|
10 674
|
8 474
|
8 405
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.