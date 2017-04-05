Величина прожиточного минимума в марте 2017 года составила 22 440 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1%, мартом 2016г. - на 9,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,3%, фруктов и овощей - 10,2%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,6%, сахара, чая и специй - 2,6%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 22 440 18 068 28339 21 717 26 686 21 186 21 013 Продовольственные товары 13 464 10 841 17 004 13 030 16 012 12 712 12 608 Непродовольственныетовары и платные услуги 8 976 7 227 11 335 8 687 10 674 8 474 8 405

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.