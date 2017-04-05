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Новости за сегодня

Величина прожиточного минимума в марте 2017 года составила 22 440 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в марте 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1%, мартом 2016г. - на 9,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,3%, фруктов и овощей - 10,2%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,6%, сахара, чая и специй - 2,6%.

 

тенге

 

В среднем

на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население,

старше 18 лет

Пенсионеры

и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного минимума

22 440

18 068

28339

21 717

26 686

21 186

21 013

Продовольственные товары

13 464

10 841

17 004

13 030

16 012

12 712

12 608

Непродовольственныетовары и платные услуги

8 976

7 227

11 335

8 687

10 674

8 474

8 405

 

r04-04-2017-1

 

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

5 апреля 2017, 09:57
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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