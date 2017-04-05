Прямая трансляция заседания Мажилиса Парламента РК

Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание , передaет , передaет Zakon.kz





Повестка дня пленарного заседания содержит поступивший в мажилис новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».





Разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 году размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка на 20%.











