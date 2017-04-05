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Прямая трансляция заседания Мажилиса Парламента РК

5 апреля 2017, 10:05

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Сегодня в Мажилисе Парламента РК проходит пленарное заседание, передaет Zakon.kz.

Повестка дня пленарного заседания содержит поступивший в мажилис новый законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения».

Разработанный во исполнение поручения Главы государства проект закона предусматривает поправки в законодательство по повышению, в частности, в 2017 году размеров пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, а также размеров пособия на рождение ребенка на 20%.

Наряду с этим на обсуждение депутатов в первом чтении вносятся проекты поправок по вопросам электроэнергетики, по вопросам деятельности организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, а также относительно совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности.



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