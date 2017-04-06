9 апреля школы-пансионы со всего мира приглашают школьников в Алматы

Данная организация помогает студентам наладить связь с престижными школами-пансионами и захватывающими летними программами по всему миру.

9 апреля группа консультантов приемных комиссий, представляющих разнообразные престижные международные школы-пансионы, приглашает школьников и их родителей на обсуждение в отель "ИнтерКонтиненталь" Алматы с 12:00 – 4:00.









Мероприятие бесплатное, вход открытый. Организатор - Linden Educational Services. Напомним, данная организация помогает студентам наладить связь с престижными школами-пансионами и захватывающими летними программами по всему миру. Предстоящую уникальную встречу в Алматы Linden проведет в партнерстве с Агентством Intellect.





Ожидается, что в этом году консультанты приемных комиссий представят самые разнообразные школы-пансионы. В этих учебных заведениях очень широкий выбор академических программ. Кроме того, школы предлагают интересные летние программы, связанные со спортом, искусством, наукой, робототехникой и другими сферами.









Узнайте больше об участвующих школах на: Узнайте больше об участвующих школах на: www.PremierBoardingSchools.org





Зарегистрируйтесь на мероприятие здесь: Зарегистрируйтесь на мероприятие здесь: SchoolExpos.com/almaty-2017





Посетите страницу мероприятия на Фейсбуке: Посетите страницу мероприятия на Фейсбуке: https://www.facebook.com/events/1224403947582397/



