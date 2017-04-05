Самый высокий частный особняк мира выставили на продажу

В американском городе Прескотте, штат Аризона, продается самый высокий в мире дом, рассчитанный на проживание одной семьи , передает , передает Лента.ру





Десятиэтажную резиденцию, построенную в 1990-х и получившую название «Соколиный пик» (англ. Falcon Crest — прим. «Дома»), оценили в полтора миллиона долларов, сообщает портал Toptenrealestatedeals.com.





Высота дома достигает 38 метров. Особняк в 1994-м возвел для себя и своей семьи местный архитектор Сукумар Пол. Из окон сооружения открывается вид на горы. Радиус обзора в ясную погоду составляет 120 миль, или почти 200 километров.





«Соколиный пик» считается не только самым высоким особняком мира, но и одним из самых футуристичных. В доме 10 этажей, три спальни, четыре ванных комнаты, солярий площадью 185 квадратных метров, кухня и просторная гостиная. Общая площадь здания — 576 квадратных метров.





Особняк оборудован лифтом, поднимающимся прямо из гаража до шестого этажа.





Дом является энергоэффективным — в нем установлены инженерные системы, позволяющие существенно экономить коммунальные ресурсы. Кроме того, владелец выплачивает меньшую сумму налога на недвижимость, чем собственники особняков такой же площади, потому что сооружение занимает небольшой участок земли.





Как отмечают брокеры агентства Sotheby’s International Realty, занимающиеся продажей объекта, в здании можно не только жить — оно подходит для организации лаборатории или офиса. Стоимость предложения — 1,5 миллиона долларов.



