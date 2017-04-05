Сколько стоят услуги суррогатной матери в Казахстане

Каждая пятая супружеская пара в Казахстане считается бесплодной. Для почти половины из них последней и единственной надеждой заиметь своего ребенка является экстракорпоральное оплодотворение.





В Казахстане первый ребенок «из пробирки» родился в 1996 году. Сегодня их число составляет более 12 тыс. и каждый год на тысячу счастливых родителей становится больше.





На вопросы Zakon.kz о доступности экстракорпорального оплодотворения, рисках и возможностях ответила директор Института репродуктивной медицины Тамара Джусубалиева.





- Кто и как может воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями?





- Правительством Казахстана с 2010 года ежегодно выделяет средства для супружеских пар с бесплодием на высокоспециализированную помощь (ЭКО) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Естественно, если государство выделяет деньги, то оно и требует беременность. Для того чтобы добиться максимальной результативности, нами проводится тщательный отбор претендентов на квотную программу. В первую очередь это должны быть женщины репродуктивного возраста, с нормальной функцией яичников, то есть женщина с низким овариальным резервом, не зависимо от возраста, не может претендовать на квотную программу. Нередки случаи, когда пары десятилетиями не могут иметь детей, ходят по всяким бабкам и псевдоцелителям, ближе к 40 годам обращаются к нам. Естественно, в таком возрасте благоприятный исход ЭКО менее вероятен.





- Одинокие женщины могут рассчитывать на госпрограмму?





- Конечно, как замужние, так и одинокие женщины имеют право на лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Но проведение ВРТ в рамках ГОБМП ограничены строгими показаниями и донорские программы, в которых нуждаются одинокие женщины, в этот перечень не входят.





- То есть донора спермы она должна привести сама?





- Нет, им может стать только муж.





- Сколько стоит одна процедура ЭКО?





- Процедура стоит 700-800 тыс. тенге, ребенок получается дорогим. Но, никакие трудности не останавливают инстинкт отцовства и материнства. Поэтому потребность во вспомогательных технологиях не снижается, а ежегодно возрастает. Конечно, государственная поддержка играет значительную роль, для поддержки малоимущих слоев населения. Так, только в 2016 году бесплатными программами ЭКО воспользовались 800 супружеских пар, из них уже у половины родились долгожданные дети.





- В среднем, сколько подсадок необходимо для успешного зачатия, а затем рождения ребенка?





- У нас 60% женщин беременеют с первого раза. Иногда необходимы 3-4 процедуры. Это зависит он причин бесплодия. Очень часто причиной является сочетанное бесплодие, то есть мужской и женский фактор. Часто причиной бесплодия является генетический фактор, что является причиной безуспешности программ. Но наука не стоит на месте и с 2016 года мы у себя внедрили сравнительную геномную гибридизацию, что позволяет до подсадки выбрать здоровый эмбрион и получить здорового ребенка.





- В каких случаях бездетные пары прибегают к помощи суррогатной матери?





-У нас есть закон о браке и семье, где целая глава посвящена суррогатному материнству. Этот закон помог многим людям. Показания к суррогатному материнству только медицинские. Не приемлемы такие случаи, когда женщина говорит, не хочу рожать у меня бизнес или не хочу портить фигуру. Природная жажда иметь своего генетического ребенка никакой закон не отменит. Первая программа суррогатного материнства была принята в 1998 году. К нам обратилась молодая пара, у которой при первой беременности произошла отслойка плаценты, в результате погиб плод и пришлось удалить матку. Суррмамой для них стала сестра жены, имеющая двух своих детей. Вскоре она родила для них двойняшек.

Меня удивляют заявления о том, что это аморально или неправильно. Как человек имея своих детей и зная, какое это счастье может осуждать других?





- Сколько стоят услуги суррогатной матери?





- Договор о суррогатном материнстве непосредственно заключается нотариально между суррогатной матерью и супругами, в котором оговариваются все моменты, включая и форс-мажорные обстоятельства. Медицинские учреждения не имеют к этому отношений, к нам пары приходят с юридически оформленным договором. У нас тоже есть свой банк суррогатных матерей. Ни для кого не секрет, что основным мотивом к суррогатному материнству является материальная сторона вопроса. Мы провели анализ и пришли к выводу, что в основном это разведенные, безработные женщины имеющие 1-2 детей. Причем 90% из них образованные, со среднетехническим и даже с высшим образованием.





- Если есть спрос, то будут и предложения. Много ли желающих в Казахстане подарить бездетным парам ребенка?





- Интернет пестрит объявлениями от желающих стать суррмамами, но существуют четкие ограничения, Так, возраст от 20 до 35 лет, обязательно наличие собственного ребенка. Удовлетворительное физическое, психическое и репродуктивное здоровье. Если женщина замужем, обязательно согласие мужа. Мы проводим жесткий отбор. Из 10 претендентках, может пройти только одна. У нас в базе имеются 12 женщин, которые способны выносить здорового ребенка.





- Были ли в Казахстане случаи, когда суррогатные матери хотели оставить детей себе?





- Даже если бы захотели, то не смогли. По нашему законодательтву, суррмама не имеет права на ребенка и обязана отдать ребенка генетическим родителям. Также, перед ЭКО суррогатные матери наблюдаются у психолога, чтобы исключить подобные инциденты. В России был случай, когда генетические родители отказались от ребенка выношенного суррогатной матерью и не заплатили ей компенсацию. Суррмама оставила ребенка себе. У нас даже если биологические родители откажутся от ребенка, то ребенок оформляется на их имя и является их наследником. Наши законы самые демократические. Они защищают суррогатную мать, генетических родителей и самих детей.

- Как обстоят дела с банком спермы? Охотно ли казахстанцы продают свое семя?





- У нас есть доноры, но их немного. Это связано со здоровьем мужчин. Вот приходят к нам 100 человек, из них мы можем отобрать только 10, потому что когда женщина приходит к нам за донором, то мы должны гарантировать ей здорового ребенка. Желающих получить 15 тыс. тенге за одну порцию генетического материала много.





- По каким признакам выбирают генетического отца будущего ребенка?





- Обычно кандидаты отбираются по фенотипическим признакам. Допустим, муж у нее невысокого роста, значит, ей необходим донор с ростом не более 165 см. Или же он должен быть именно из младшего жуза или представителем определенного рода. Если они аргыны, то хотят именно аргынов. Некоторые хотят, что бы донор обладал музыкальными талантами или имел высшее образование. Самое главное, кандидат в доноры проходит тщательное обследование, включая и генетический скрининг т.к. мы должны гарантировать здоровый генетический материал.





- Не создаст ли ЭКО проблему генетической анонимности. Возможно ли в реальности повторение сценария фильма «Отец-молодец»?





- Есть понятие анонимный донор и не анонимный. Если у супруга отсутствует шанс иметь своего ребенка, он приводит своего брата или даже отца, что бы сохранить генетическое родство. По закону, если от одного донора родилось 20 детей, то мы прекращаем с ним работать.





- В Великобритании существует банк спермы знаменитостей. Охотно ли наши знаменитости становятся донорами?





-У нас ни одна знаменитость не приходила в качестве донора. Я предполагаю, что банк спермы знаменитостей это неправда. В Англии, к примеру, если прибегают к помощи донора спермы, то ребенок вправе знать, кто его биологический отец. В Казахстане категорически против этого.





- Вы предупреждаете родителей, что у ребенка есть генетические братья, сестры, чтобы исключить в будущем союз детей рожденных от одного донора?





- Этого не делается, поскольку все анонимно.





- Также можно стать и донором яйцеклетки, какие требования предъявляются к таким соискателям?





- Возраст и здоровье. Это девушки от 18 до 35 лет. Мы их полностью обследуем, исключаем все риски и при положительном исходе они становятся донорами. Стоимость вознаграждения оговаривается между донором и заказчиком.





- По моему мнению, донором нужно становиться не из-за материальных, а из-за гуманистических соображений.





- Вы совершенно правы. У нас в 60 % это происходит безвозмездно. Обычно ими выступают сестра, племянницы, подруги.





- По данным главного педиатра России Александра Баранова, 75% детей, рожденных в результате ЭКО, являются инвалидами, правда ли это?





- Это миф. Если Баранов и делал такие заявления, то очень давно. Дети, рожденные через ЭКО, абсолютно нормальные и здоровые. Они вынашиваются также как и при естественной беременности. Только само оплодотворение прошло с нашей помощью. Я даже скажу больше, сейчас с помощью новейших технологий нами проводится отбор только здоровых эмбрионов, исключая эмбрионы с хромосомными аномалиями, что дает гарантию рождения здорового ребенка.





- Ведете ли вы свою статистику?





- Конечно, мы ведем анализ каждого случая беременности, выкидышей, течение беременности после ЭКО, а также рождение ребенка.





- Правда ли что технология ЭКО увеличивает риск рождения детей с теми или иными генетическими мутациями?





- Это миф. Да раньше не было предимплантационного сканирования и рождение детей с наследственными заболеваниями было с той же частотой, что и при обычной беременности. Сейчас, мы всем женщинам после 35 лет рекомендуем пройти диагностику на хромосомные аномалии у эмбриона, или же во время первых недель беременности биопсию хориона для исключения той или иной патологии характерной для женщин после 35 лет.





- Есть ли у детей, рожденных от суррогатной матери или доноров, проблемы с самоидентификацией?





- Почему все думают, что это какие-то другие дети? На самом деле, это самые счастливые дети, которые рождаются в семьях, где их ждали и молили.





Диляра Азанбекова