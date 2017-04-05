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Новости за сегодня

Состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности

 

4 апреля в 14:30 состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством Министра юстиции Марата Бекетаева с участием представителей государственных органов, неправительственного сектора и бизнес-сообщества.

До начала заседания прошла специальная презентация, посвященная процессу законопроектной деятельности. С коротким выступлением к журналистам вышел Министр юстиции Марат Бекетаев.

В ходе заседания Межведомственной комиссии рассмотрели 3 концепции законопроектов:

1. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортного контроля» (разработчик - Министерство по инвестициям и развитию РК).

2. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики» (разработчик - Министерство национальной экономики РК).

3. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» (разработчик - Министерство юстиции РК).

Также прошло рассмотрение проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 905 «О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2017 год», предусматривающего перенос сроков внесения законопроектов «О кинематографии» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии».

5 апреля 2017, 10:43
Источник, интернет-ресурс: *Министерства юстиции РК

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